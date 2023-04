Zoti Trump përballet edhe me 3 hetime të tjera. Prokurorët në Xhorxhia po shqyrtojnë ngritjen e akuzave penale lidhur me përpjekjet e zotit Trump për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në këtë shtet, ku ai humbi me një diferencë të ngushtë ndaj demokratit Joe Biden. Departamenti i Drejtësisë, nga ana tjetër, ka ngarkuar prokurorin e posaçëm Jack Smith, që po heton lidhur me përpjekjet e zotit Trump për të përmbysur rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 2020, si dhe gjetjen në shtëpinë në Florida të dokumenteve të klasifikuara, pasi kishte lënë detyrën.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy