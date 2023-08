Bëjeni me shumë këmbëngulje dhe vendosmëri me të cilën ndërhytë për të mbrojtur restorantin shqiptar duke paguar faturën prej tetëdhjetë eurosh për katër italianët që u larguan nga restoranti pa paguar. Fatkeqësisht, për momentin nuk është thënë asnjë fjalë për bashkëqytetarët tanë që humbën jetën në aksidentin tragjik, as nga ju dhe as nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Fatkeqësisht, një faturë e papaguar në një restorant bën më shumë zhurmë se dy italianë që u vranë”, u shpreh deputeti Francesco Borrelli.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy