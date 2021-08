Pas sulmit në aeroportin e Kabulit, Joe Biden kishte siguruar që Shtetet e Bashkuara do të ndiqnin penalisht përgjegjësit: “Ne do t’ju marrim që aty dhe përgjegjësit do tau paguajmë”, tha ai me lot në sy, duke kujtuar fjalët e ish -Presidentit George. W. Bush pas sulmeve të 11 shtatorit. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki ishte edhe më e qartë se presidenti: Biden “nuk dëshiron që” përgjegjësit “të jetojnë më mbi Tokë”, tha ajo.

