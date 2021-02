Duke filluar nga java e ardhshme, 1 milion doza do të shpërndahen direkt në rreth 6,500 farmaci në të gjithë vendin, tha Shtëpia e Bardhë. Administrata e Presidentit Biden do të rrisë gjithashtu me 500,000 sasinë e shpërndarjes javore të vaksinave për shtetet dhe territoret amerikane në javët e ardhshme. Ajo po lejon qeveritë shtetërore dhe lokale të marrin financime shtesë nga qeveria federale për të mbuluar shpenzimet e mëparshme që lidhen me pandeminë.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy