Komisioneri i Departamentit të Bujqësisë për Teksasin, Sid Miller lëshoi një “alarm të kuq” për shkak të stuhisë lidhur me furnizimit e këtij shteti me ushqime, duke thënë se po përballen me një problem “ në zinxhirin e furnizimit sic nuk kemi parë kurrë deri tani, madje as për shkak të Covid 19-tës”.

