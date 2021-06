“Ne nuk do të kthehemi me regjimin e vjetër. Pavarësisht se ka ndonjëherë mospajtime, fjalë të vrazhda dhe nervozizëm, jam i sigurt që deputetët e shumicës parlamentare nuk do të luajnë me rezultatin historik të arritur në muajin gusht, kur për herë të parë u aplikua demokracia”, citohet të ketë thënë Abazoviç. Shkarkimi i ministrit të Drejtësisë dhe të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, Vladimir Leposaviç nxiti tensione politike e shkaktoi një krizë qeveritare për të cilën u tha se mund të sjellë edhe zgjedhje të parakohshme në Mal të Zi.

