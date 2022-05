Kësaj alibie i shërben edhe thirrja e vrazhdë “mjaft u morët me ne, tani është koha të hetoni Metën dhe Berishën”. Sa do që në pamje të parë kjo frazë duket kërcënuese, theksi real i saj është manipulativ. Ai nuk shenjon burgun, por do të instalojë idenë e pafuqisë të Ramës mbi SPAK. Dhe duhet pranuar se deri diku ia ka arritur qëllimit me sukses. Shumica e kritikëve të kryeministrit, që prej të shtunës, më shumë po komentojnë frikën e tij imagjinare nga prokuroria e posaçme, sesa kapjen reale të saj nga qeveria. lapsi.al

Pra, nëse vertet do të qe duke planifikuar ndonjë ndëshkim juridik për rivalët e vet politikë ai nuk do ta bërtiste me të madhe nevojën e hetimeve për Berishën dhe Metën, ashtu sikurse bëri të shtunën e shkuar në mbledhjen e partisë së tij. Ai do të vepronte nën rrogoz nëse do të kishte vërtet këtë qëllim…

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy