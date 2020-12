Fëmijët shqiptarë kanë plotësisht të drejtë të protestojnë kundër kryeministrit Edi Rama, si njeriu që ka ngritur të keqen në sistem, atij sistemi që i mori jetën Klodianit. Fëmijët e revoltuar nuk i kanë prindërit as në qeveri e as në bashki, as me vila e pasuri. Janë fëmijë që një ditë mund të ndodhen në kushtet e Klodianit nëse nuk do dilnin kundër këtij sistemi këto ditë Dhjetori.

Do të habiteni se sa lehtë sensibilizohen fëmijët për një problem dhe sa seriozisht e marrin të luftojnë për të sjellë ndryshimin. A nuk do të ishte e fuqishme të protestonin për moshatarët e tyre që lajnë xhamat e makinave në semaforë. Për shokët e tyre të trafikuar rrugëve të Shqipërisë e botës. Të protestojnë për vëllezërit e motrat, kushërinjtë a komshinjtë e dhunuar e vrarë me pa të drejtë. Të protestojnë për dhunën verbale që çdo ditë e muaj të vitit shohin në media nga ata që luajnë me fatet e tyre. Të protestojnë për talljen që u bëhet çdo ditë vetëm sepse janë të vegjël dhe nuk kanë votë në dorë. Të protestojnë se prindërit e tyre u përbuzen, përbalten, dehumanizohen nga politikanët perversë që i konsiderojnë vetëm si votues në një ditë elektorale.

