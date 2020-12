Kritikët e artit i kanë cilësuar shtatoret si jashtë standardeve artistike, duke akuzuar se janë tjetërsuar nga imazhi i tyre origjinal. Ndonëse shtatorja e Adem Jasharit, e vendosur në një qendër tregtare në qytetin e Prizrenit, është vendosur që të hiqet, për shtatoren e Skënderbeut ende nuk ka një vendim. Për këtë foli në emisionin “Open”, kryetari i komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka. Ai tha se do të ngrihet një komision i përbërë nga artistë e historianë që do të bëjnë vlerësimin e duhur të shtatores, e sipas kryetarit të komunës, ata do të vendosin nëse shtatorja do të hiqet apo jo.

