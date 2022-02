Mbretëresha e ardhshme ne ato dite ishte ne Kenia , ne Afrike kur morri lajmin per vdekjen e te atit. Do te ketë kater dite festime per te celebruar shërbimin e Madhërisë se saj ndaj kombit, duke filluar nga 2 qershori ne pritje te një kohe me te mire gjate verës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy