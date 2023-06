Grupi i punonjësve me paga të larta mbi 120,000 mijë në muaj përbënte 7% të të punësuarve me pagë në tremujorin e parë me një rritje 1.5 pikë përqindje në krahasim me tremujorin e parë 2022.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy