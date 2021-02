Që nga dhjetori, masat e izolimit janë zgjatur katër herë, por janari ishte muaji më vdekjeprurës, me më shumë se 1.000 viktima. Një pezullim i fluturimeve ndërkombëtare do të qëndrojë në fuqi deri më 20 shkurt, së bashku me mbylljen e kufijve tokësorë të Izraelit. Izraelitët e bllokuar jashtë vendit do të jenë në gjendje të kthehen përmes fluturimeve të posaçme, shkruan REL.

