Një regjim që vazhdon të jetë i pranishëm në politikën shqiptare me elementë të oligarkisë, me adhurues të diktaturës, me lartësues të “veprave” të diktaturës, me torturues e kasapë – të gjithë të paprekur nga drejtësia.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy