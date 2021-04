Për 10,000 euro dhe me ëndrrën e një jete të re larg Greqisë, vajza 15-vjeçare, së bashku me dy 17-vjeçarë, vranë nënën 50-vjeçare të të miturës. Gjykata ka vendosur t’i dënojë të tre me 8 vite në një qendër paraburgimi për të mitur, ndërsa është theksuar se për ta nuk do të ketë asnjë lehtësim në masën e sigurisë.

