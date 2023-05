Ka një shpresë se gjendja mund të ndryshojë. Edhe “të ftuarit” po largohen nga Absurdistani dhe ka një pritshmëri se do të vijë një ditë që qytetarët e Absurdistanit do të dallojnë rëndësinë e thelbit mbi spektaklin, cilësisë mbi sasinë dhe do të mësohen të shijojnë një ligjërim të bukur apo debat me përmbajtje.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy