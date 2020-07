Një raport i publikuar muajin e kaluar nga organizata joqeveritare me seli në Bruksel EU DisinfoLab, analizon lidhjet mes InfoRos dhe One World me shërbimet e zbulimit të ushtrisë ruse. Analistët zbuluan gjurmë teknike që lidhin këto faqe interneti me Rusinë dhe identifikuan gjithashtu lidhje financiare mes InfoRos dhe qeverisë ruse.

