Janë tre persona që Sekretari i Shtetit të SHBA që ka përcaktuar, nuk do flas me emrat e tyre por mund të shihni. Për çështjen e listave më lejoni të them që këndvështrimi i SHBA është i qartë. Mendoj që partitë e kanë marrë në konsideratë, ndoshta jo të gjitha, por pjesa më e madhe. Tashmë këto janë me KQZ dhe është detyrë e tyre dhe e prokurorëve që të bëjnë vettingun e kandidatëve.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy