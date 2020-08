“Është vlerësim i Qeverisë së Kosovës që kujdesi për shëndetin të përfshijë të gjithë shqiptarët kudo që janë që të kemi një situatë të qartë dhe nën kontroll pandeminë. Insistimi ynë është që kujdesi për këta qytetarë të jetë i vazhdueshëm edhe me resurse tjera edhe me ngritje të kapaciteteve tjera. Këto biseda do të konkretizohen me veprime të qarta që shqiptarët e kësaj ane të jenë të sigurt edhe kur i ofrohen shërbime nga Qeveria e Beogradit”, tha Zemaj.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy