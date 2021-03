Prokurori Mueller zbuloi kontakte të gjera midis fushatës së zotit Trump dhe Rusisë. Në kohën që ishte president, Trump po ashtu u përball me pyetje rreth lidhjeve të bashkëpunëtorëve të tij me Rusinë dhe me figura ukrainase të lidhura me Rusinë. Në vitin 2019, Dhoma e Përfaqësuesve ngriti akuza për shkarkimin e Presidentit Trump, të cilat buronin nga kërkesa e tij që Ukraina të hetonte zotin Biden dhe djalin e tij Hunter.

