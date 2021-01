Meritan Shabani fiton një kontratë të re me Wolves në Angli. Mesfushori sulmues me origjinë shqiptare, i cili mbërriti te “ujqit” (fillimisht tek U-23) nga Bayerni i Mynihut në verën e vitit 2019, ka nënshkruar marrëveshjen me kushte të reja financiare dhe të vlefshme deri në vitin 2023, pasi e bindi stafin teknik teksa u stërvit me ekipin e parë.

