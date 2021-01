“Nëse Kosova nuk është në derën e NATO-s dhe nëse Kosova nuk ka liberalizimin e regjimit të vizave të BE, nuk ka njohje nga pesë vendet anëtare të BE, nëse nuk jemi në derën e OKB, çfarë do të bëjmë më tej?” “A do ta pranojmë atë që ata u përpoqën të na bindnin se Kosova është e lodhur, e dobët,” tha Haradinaj.

