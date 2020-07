Xhamitë nga ana tjetër po përgatiten për të respektuar masat që kërkohen për parandalimin e pandemisë. Ambientet e tyre do të dezinfektohen, ndërsa në hyrje do të këtë dezinfektant për besimtarët, që nga ana tjetër do të duhet të sjellin me vete sixhadet e faljes.

Kjo do të thotë se edhe për Kurban Bajram, falja e mëngjesit nuk do të bëhet në sheshe, por vetëm nëpër xhami dhe me numër të reduktuar besimtarësh që do të lejohen brenda ambienteve të mbyllura.

