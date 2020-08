I fundit që preu biletën e kualifikimit në një mbrëmje ku as tifozi shqiptar më optimist nuk e mendonte këtë skenar, ishte Kukësi. Përballë një rivali me koeficent më të lartë vështirësie si Slavia e Sofjes, ekipi i Gegës u imponua 2-1. Pas nëj fraksioni të parë pa gola, u desh një penallti nga Eze për ti dhënë Kukësit epërsinë, por bullgarët barazuan me Krastev në nëj goditje të saktë me kokë. Kur të gjithë mendonin shtesën për të zgjidhur më të fortin, Kuper me një fluturim brenda zonës shënoi për Kukësin duke i dhënë kualifikimin në stadiumin Air Albania.

Teuta zbriti e para në skenë në Europa Lig dhe u kualifikua në raundin e dytë eliminator pas një fitoreje të vështirë ndaj Beitar Jeruzalem me shifrat 2-0, mjaftueshëm për të avancuar në turneun e dytë nga rëndësia në futbollin kontinental. Skuadra durrsake prevaloi ndaj miqve në ndeshjen direkte të zhvilluar në stadiumin Niko Dovana, impianti i shtëpisë që nuk influencoi për shkak të zbraztisë së imponuar nga koronavirus, por rezultoi një transfertë e sikletshme për ekipin e formuar në vitin 1936. Blerim Krasniqi u vodh pas krahëve të mbrojtjes izraelite duke shënuar me kokë pas një krosimi në zonë pas vetëm 6 minutash lojë. Kjo ishte rrjeta që zhbllokoi takimin por jo e vetmja. Pak minuta nga fundi në një presion të durrsakëve në prapavijën e izraelitëve, dha frytet e tij me rrjetën e sigurisë me kokë, nga Rubin Hebaj.

