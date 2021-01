Gjithashtu, pikat e nxehta të infektimeve me Covid-19 brenda unionit do të kategorizohen si “zona të kuqërremta” dhe udhëtarët që do të vijnë prej andej do t’u nënshtrohen testeve dhe karantinës.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy