Zvicerani thekoi se përfaqësuesja e Kosovës duhet të dijë të përballet me probleme të tilla, teksa shtoi se ndaj Greqisë do të jetë e vështirë.Sipas Challandes, skuadra helene është e mirë dhe të humbësh ndaj saj nuk është një turp për Kosovën, por shtoi se dëshiron që futbollistët e tij të bëjnë një lojë të mirë. Challandes pretendon që Kosova të mos luajë në mbrojtje, por të hidhet në sulm dhe të shfrytëzojë rastet që do të mund të krijojë. Kosova ndodhet në Grupin 3 të Ligës C të Nations League dhe deri tani ka mundur të marrë vetëm 1 pikë në 4 ndeshje të zhvilluara teksa e sheh veten në vendin e tretë. Sfida mes Greqise dhe Kosoves do të luhet në oren 20:45 dhe do te transmetohet në platformën Digitalb./tch

Përvec kombëtares shqiptare që do të luajë ndaj Lituanisë, sot në fushën e lojës do të zbresë edhe përfaqësuesja e Kosovës që do të përballet në Athinë me skuadrën përfaqësuese greke.

