Flet për leksione politikani që në 10-vjetorin e pavarësisë së Kosovës ka thënë se Kosova e Shqipëria do kenë “një president të përbashkët” – dhe këtë e ka bërë pa e pyetur askënd në Kosovë, por e ka përdorur vetëm si parullë kinse nacionaliste për t’i bërë presion BE-së në stilin: po nuk i hapët negociatat për anëtarësim me Shqipërinë, ne bashkohemi me Kosovën. Kuptohet se me politikanë të tillë nuk ndodh as njëra, as tjetra.

