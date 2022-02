“Për sa i përket përdorimit të ndonjë prej mjeteve tona ekonomike, dua të them që Presidenti ka qenë shumë i qartë me mua, Sekretare Yellen, nëse kjo ndodh, ne duam një hakmarrje të ashpër, të shpejtë dhe të menjëhershme ekonomike. Dhe mënyra për ta bërë atë efektive dhe gjithashtu për të mos dëmtuar ekonominë tonë është të punojmë me aleatët tanë, “tha Raimondo në një intervistë me Punchbowl News të mërkurën.

