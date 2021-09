Grupi suedez ABBA gjithashtu ka deklaruar se do të mblidhen përsëri. Qasja e tyre është disi më inovative. Jo vetëm që ata do të nxjerrin një album të ri “Voyage”, i pari në 40 vite, por do të shfaqen si versione dixhitale të vetes kur ishin të rinj. Këto avatarë do të njihen si “ABBAtars”.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy