“Ushtarët ishin kudo, me uniforma të zeza. Nën dritare ishin me makina të blinduara. Të gjithë me uniforma të zeza, por me të vërtetë nuk e dalloja dot cilët ishin nga KFOR-i, as kush ishte kush”. Sigurisht që kisha frikë, por mbajtëm njëri-tjetrin, ishim mjaft të shqetësuar, ishim të trishtuar. Atë natë fjetëm në dysheme, sepse ishte e pamundur të ngjiteshim. Të nesërmen na morën në pyetje. Jo të gjithëve, por vetëm disa prej tyre. Ata nuk më pyetën mua. Pyetën kryesisht burrat, një prift dhe disa njerëz të tjerë. Kaloi shumë shpejt. U tha se gjithçka ishte në rregull dhe ne u nisëm me çantat tona. Më thanë edhe se mund të shkoja të merrja çantën. Përreth kishte ushtarë me uniforma të zeza” – thotë ajo që shton se i kanë shoqëruar deri në vendkalim dhe më pas kanë vazhduar rrugën për në shtëpi

