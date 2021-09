“E drejta këtu është me Kosovën dhe pikë. Nuk është me Serbinë. Serbia nuk ka asnjë të drejtë t’i kthejë targat e automjeteve të përdorimit të përgjithshëm në një përditshmëri konfliktuale, ku mizën po e bën buall, a thua se qeveria e Kosovës ka paralajmëruar ndonjë luftë kur në fakt thjesht po bën zbatimin e një marrëveshjeje reciprokisht të dakordësuar”, tha kryeministri Rama, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti duke i bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të trajtojë me kujdes dërgimin e njësive të posaçme në zonë që të mos shndërrohet “në një problem mes vetë Kosovës dhe miqve e partnerëve ndërkombëtarë”.

