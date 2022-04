-Do të ishte me shumë rëndësi që liderët e rajonit ta kuptojnë se së bashku jemi dialogues më të mirë dhe mund ti mbrojmë më mirë interesat tona kombëtare. Liderët duhet ti rrinë larg politikës së lartë dhe, në vend të saj, të shohin sesi të notojmë dhe të dalim nga ky moment krize. Si për Europën ashtu edhe për njerëzimin. Nëse shtyhet Bullgaria apo ndonjë vend tjetër, kjo është e gjitha diçka relative, sepse në Europë nuk ekziston një koncept i fortë. Bullgaria, as për nga pozita dhe as për nga arritjet politike nuk është në gjendje të barazohet me Serbinë përsa i përket konceptit të Ballkanit të hapur. Pavarësisht nga energjentët, kjo nuk është reale. Neve faktori ndërkombëtar na merr në konsideratë në mënyrë që të ruajë ndonjë interes të tijin. Ata i bëjnë presion Serbisë në mënyrë që ta futin në taborin e tyre, që të veprojnë akoma në mënyrë më homogjene, ose më mirë të themi nuk duan të lejojnë që Serbia të jetë në një pozitë të privilegjuar. Atyre nuk u shkon për shtat ajo që vendi jonë bën politikë parimore për të justifikuar sjelljen e tij- shton ai.

