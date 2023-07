Konkretisht, numri i hyrjeve të shtetasve të huaj në 6 mujor nga Azia Lindore dhe Paqësori, është rritur me afro 14.800 individë në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, me afro 2400 është rritur numri i hyrjeve nga Lindja e Mesme, me rreth 2500 shtetas nga Azia e Jugut, dhe 3500 hyrje më shumë nga Afrika. Por në tregun e punës jo të gjithë deklarohen dhe një pjesë e mirë e tyre punojnë edhe informalë.

