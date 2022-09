Gjenerali Phillips, komandant i forcave ndërkombëtare në Shkodër gjatë viteve 1913-1914, ka qenë haptas mik i shqiptarëve. Ai e ngriti flamurin shqiptar në kështjellën e Shkodrës për t’ua bërë me dije malazezëve dhe serbëve se ky qytet ishte shqiptar dhe se ai do ta mbronte me ushtrinë e tij. Phillips mbajti lidhje edhe me udhëheqësit e Kosovës, përfshirë Isa Boletinin, për t’iu ndihmuar refugjatëve në Kosovë. Ky general ishte aq i dashur për shqiptarët dhe kontribuoi aq shumë sa që shqiptarët e propozuan për mbret të Shqipërisë.

