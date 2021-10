Turi i vizitave zyrtare në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor nga Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen ishte konceptuar jo vetëm si një formalitet zyrtar e protokollar, por edhe për të treguar se “sa po e ndihmon dhe ku po e ndihmon BE” rajonin. Në Shqipëri, Presidentja e KE u ndal në një shkollë të rindërtuar me fondet e BE-së, në Kosovë te një kopësht fëmijësh të ndërtuar me paratë e BE, e në Shkup foli për projekte si ndërlidhja në gazsjellësin me Kosovën dhe Serbinë, për impiante të paneleve diellore e të tjera investime në fushën e energjisë

