Prokurorët e SPAK kanë kërkuar sot dënimin me 6 vjet e 8 muaj burg (pas pranimit te gjykimit te shkurtuar) për ish-ministrin e Mjedisit, Lefter Koka, me pretendimin se në bashkëpunim me bosët e inceneratorëve, duke shpërdoruar detyrën, i ka dhënë atyre në mënyrë të paligjshme koncesionin 22 milionë euro për djegësin e Elbasanit, duke përfituar përmes një skeme kompanish fiktive afro 3 milion USD në favor të tij. Lapsi.al e ka skanuar të plotë pretencën plot 62 faqe të lexuara nga prokurorët Arben Kraja dhe Klodjan Braho para gjykatës . Nga leximi i saj del qartë se SPAK ka arritur të faktojë me detaje favorizimin, që iu bë nga ish ministri shoqërisë “Alb Tech Energy” për marrjen e konsesionit. Po aty, vërtetohet me përpikëri edhe skema e ndërlikuar financiare, që kishte ngritur Koka përmes kompanive fiktive për të marrë rryshfetin e dakordësuar, duke kryer kështu krimin e “korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetërorë”. Në bazë të këtij hetimi të gjatë, prokurorët kanë kërkuar jo vetëm dënimin me burg, por edhe sekuestrimin e bizneseve të ish ministrit, si kantina e verës “Gjergj Kastrioti Skënderbeu”, disa njësi tregtare dhe shtatë apartamente. Pra, po të lexosh akt-akuzën duket sikur prokurorët kanë bërë një punë të lavdërueshme për të vërtetuar aktivitetin e jashtëligjshëm të ish ministrit.

