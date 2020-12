Zyrtarë të stafit të presidentit të 43 të ShBA, Xhorxh bush, kanë kontaktuar me ekspertët më të njohur në vend në përpjekje për të parë se si mund të ndihmojnë me promovimin e vaksinës. Edhe sekretarja për shtypin e ish presidentit Klinton, tha për CNN se ai do të ishte i gatshëm të vaksinohej në publik me qëllim promovimin e vaksinës.

