Zyrtarët lëshuan urdhra evakuimi në 15 zona të vendit. Pamjet në televizione tregonin dëmet e mëdha në të gjithë shtetin me ujin që kishte mbuluar shtëpitë deri tek dritaret, me njerëzit që përdornin kajakë për të kaluar rrugët dhe me rrëshqitje dheu. Një video madje tregonte edhe një shtëpi të tërë që merrej me vete nga rrjedha.

