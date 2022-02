Është esenca që të ka bërë ai që je. Por, jo. Etja për t’u pasuruar e lartësuar na ka errur sytë dhe mendjen. Kur shqiponja, zotëruesja e lartësive, për t’u ushqyer me breshkën, e sigurt në zhguallin e saj në tokë, në mes shkurresh, i duhet ta konsumojë si ushqim vaktorë, përdor një metodë tinëzare dhe mjaftueshëm mbresëlënëse. Ajo e kap prehën me kthetrat e saj, e ngjit lart në qiejt e amëshuem dhe lëshon drejt shkëmbinjve të thepisur. Më pas, shijon qetësisht mishin e saj të njomësuar me gjakun nga kjo përplasje fatale. Është mahnitëse ngjashmëria e çuditshme midis botës shpendoro- kafshërore, në raport me atë të tonën, njerëzoren.

E gjitha kjo përse?! Për unin, lartësimin tonë. Aspak për fisnikërimin, aspak për njerëzit, komunitetin, vendin ku jetojmë, aspak për vazhdimësinë dhe bashkësinë. Sot familjet shqiptare janë shumë larg nga ato çka ishin dikur. Sot tradita e formësimit të saj është as jona, as ballkanase, as europiane apo nordike. Është një bashkësi të këqijash, nga ku thelbi molepset me etjen e lartësim, etjen për para, lavdi, etje për të qenë gjithmonë të “ri” pas një bisturie, duke shkelur gjithçka mbartur nga trungu ynë. Të mirat janë si farat e lules së mirë, janë si zogjtë unik të fazanit që po zhduket, pelikanit apo breshkës së oqeanit. Të mirat tradicionalisht të kaluara brez pas brezi janë si kutia e fshehur në valixhen e prindërve që ti e hap kur je bërë tashmë një prind i rritur.

