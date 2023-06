Kosova është Europë, të jesh kosovar do të thotë të jesh europian. Në mungesë të himnit shtetëror, Kosova jehoi me himnin europian. Deklarata jonë para botës që BE do të ishte destinacioni ynë. Në moshën 15 vjeçare republika e Kosovës mbetet vendi më pro-europian”, deklaroi Osmani.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy