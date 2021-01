Sipas Prokurorisë dyshimet se sanitarja Tire Alldervishi ka bashkëpunuar me mjekë dhe infermiere të tjerë ngrihen për faktin se ajo herë pas here i ka dhënë vajzës së pacientes receta me ilaçe që ajo duhet të blinte për të ëmën në farmaci. Kështu për të konfirmuar nëse këto ilaçe janë përdorur për mjekimin e pacientes prokuroria ka sekuestruar kartelën mjekësore të pacientes e librat e shërbimit që do të konfirmojë turnet e mjekëve dhe infermierëve në 24 orë. Kartelat mjekësore pritet të zbardhin mjekimet që duhej të merrte pacientja dhe më pas do të krahasohen me recetat e ilaçeve. Kjo pritet të vërtetojë nëse gruas së ndjerë i janë dhënë të njëjtat medikamente, që sanitarja i ka treguar denoncueses.

