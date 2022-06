Kur fitohet përshtypja se ferma do të shitet, krijohet momenti dramatik dhe atë e merr Michi në trashëgimi, i cili për këtë e braktisë jetën e pasur të qytetit për jetën në farmë në të cilën është rritur. Është përfundim i filmit që bënë me dije se njerëzit nuk heqin dorë lehtë nga jeta tradicionale dhe familja. Me këtë ofrohet edhe shembulli se në Zvicër ka mundësi dhe dëshirë që bujqësia të mos dorëzohet para interesave financiare të kompanive të mëdha, por edhe apetiteve të individëve që joshen nga paraja. Përmasat e reja të zhvillimit ekonomik e rrezikojnë jetën e bujqësisë, veprimtarisë themelore dhe tradicionale të Zvicrës. Megjithatë, natyra e njeriut dhe lidhja e familjes zvicerane me tokën (bujqësinë) triumfon.

Rrëfimi shpaloset me rastin e një familjeje e cila merret me bujqësi dhe e cila ka probleme me mbajtjen e fermës së tyre të vogël në një fshat, i cili kanoset nga moderniteti. Nëpërmes problemeve të kësaj familjeje shohim vështirësitë në rrugën e ndryshimeve që përjeton bujqësia dhe me të edhe shoqëria zvicerane.

