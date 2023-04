Ajo që duhet të jetë prezente në Londër është një qendër kulturore që do t’i lidhte shqiptarët e Londrës më shumë me atdheun dhe do të ndikonte në lidhjet e ndërsjella kulturore britaniko-kosovare. Tek e fundit, shqiptarët e Kosovës në Londër në aspektin kulturor gjithmonë kanë kryer punë më shumë se ambasada. Dhe, kështu do të vazhdojë kjo punë, pa marrë parasyshë qëndrimin e qeverive në Prishtinë. Ndoshta brenda kësaj ambasade të re gjendet hapësirë për një qendër kulturore.

Para një ore, diku rreth orës 6, fola në Klan Kosova në lidhje me ambasadën e Kosovës në Londër. Pasi që biseda ishte në Skype, kishte ndërprerje dhe nuk e di saktësisht nëse u transmetuan fjalët që dëshirova t’i them. Sidoqoftë, përafërsisht kam dëshiruar të them me sa vijon:

