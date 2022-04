Nëpër vendbanimet e ‘Shqipërive tona’ u shtua numri i të diplomuarit të paditur dhe i politikanëve hajdutë e injorantë, por u zhdukën ata që e posedonin mjeshtërinë që edhe sofrën e varfërisë ta begatojnë me yjet e shpresës, me yjet e besimit, se do t’i jetësojmë ëndrrat e paraardhësve tanë, ëndrrat për një shqiptari, e cila në mos më shumë, do jetë më e kujdesshme ndaj vetvetes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy