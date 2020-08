Ndërsa reduktohet mes zgjedhësve që jetojnë në shtetet që do të kenë edhe pasoja më të mëdha elektorale në nëntor. Ndërkohë, nis të hënën konventa demokratike, e para në histori që do të mbahet vetëm virtualisht. Konventa do të zgjasë deri më 24 gusht. Në të njëjtën ditë, presidenti amerikan do të flasë në katër shtete: Uiskons, Pensilvani, Minesota dhe Arizona. Konventa republikane ndërkohë do të mbahet nga 24 deri më 27 gusht.

