Për të mbikëqyrur procesin, Prishtina dërgoi në veri edhe njësitë speciale policore.Me marrëveshjen e arritur të enjten në Bruksel, serbët do t’i heqin bllokadat, njësitë speciale të policisë do të tërhiqen nga Jarinja dhe Bërnjaku dhe atje do të vendoset KFOR-i, ndërsa në targa e të dyja palëve do të vendosen përkohësisht letra ngjitëse çka mund të shihet si një fitore për Prishtinën.

