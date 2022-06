Shpërblimi me patundshmëri (dmth toka) ka qenë veprim që është zbatuar në mesjetë. Mbreti, në rastin tonë sulltani, pas luftërave i ka shpërblyer luftëtarët me toka. Por, kjo gjë ka përfunduar me zhdukjen e feudalizmit dhe me krijimin e shtetit modern. Sot, asnjë shtet nuk falë toka apo shtëpia që hyjnë në kategorinë e patundshmërisë. Përkundrazi, janë qytetarët që i falin shtetit toka, shtëpi e pasuri tjera, por kjo nuk ndodhë në shtetin tonë.

