Princi Harry dhe Meghani folën për racizmin, shëndetin mendor, mediat dhe mbretërorët e tjerë në intervistë. Meghan, e para anëtare me racë mikse në familjen mbretërore moderne, tha se situata u rëndua pasi Harry u pyet nga një pjesëtar i familjes mbretërore, emri i të cilit nuk u tha, se sa e errët do të ishte lëkura e djalit të tyre të pritshëm, Archie. Më pas, vetë princi Harry sqaroi për Oprah se komentet nuk ishin bërë as nga mbretëresha dhe as nga duka i Edinburgut.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy