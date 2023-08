Ruanda vazhdon në gjendje kome ligjore, dhe Shqipëria mbetet i vetmi vend ku britanikët mund të kthejnë shqiptarët e ardhur. Ndërsa për kombësitë e tjera thuajse asnjë shans edhe për disa kohë në rastin me të mirë. Numri i shqiptarëve të ardhur me gomone është padyshim me i pakët në krahasim me një vit më parë. E nëse kjo është nga frika e kthimit të menjëhershëm apo ata kanë gjetur rrugë të reja si nga Spanja për të mos rënë në duart e autoriteteve britanike, këtë vetëm zyrtarët e Home Office do duhet ta dinë.

