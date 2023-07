“Publiku shqiptar ka nevojë për një polici të depolitizuar, që nuk trembet nga njerëzit, që janë të lidhur me politikën. Veprimet e mëpasme të policisë në Krujë treguan se policia I ka edhe kompetencat ligjore edhe kapacitetet për të vepruar, por ajo nuk vepron kur përballë lidhje të politikës me krimin. Ngjarja e Krujës tregoi po ashtu që nëse videoja nuk do të ishte bërë publike, nuk do të ndodhte asgjë. Në mungesë të veprimit të institucioneve, në mungesë të veprimit të drejtësisë, është zëri i qytetarëve që bën të mundur ndryshimin”, thotë zoti Dervishi.

