“Disa nga komunat janë të gatshme, mirëpo kanë hasur në procese burokratike sa i përket marrjes dhe blerjes së testeve serologjike nga ofruesit e testeve serologjike. Besoj që shumë shpejt ato komuna, të cilat kanë shprehur gatishmëri dhe kanë mjete financiare do të fillojnë me testime serologjike”, tha ai. Që nga shpërthimi i pandemisë më 13 mars, në Kosovë me koronavirus janë konfirmuar mbi 14 mijë persona, prej tyre mbi 10 mijë janë shëruar, ndërsa 563 kanë humbur betejën me sëmundjen e rrezikshme.

“Është konstatuar që do të jetë një mostër nga 1000 deri në 1500 mësimdhënës në tërë territorin e Kosovës, duke e ndarë në kuptimin si shtatë rajone. Nga dy në tri komuna në një rajon do të testohen. Listat do të dërgohen nga Drejtoria e Arsimit. Varësisht nga madhësia e komunës, nga 50 deri në 80 apo 100 mësimdhënës do të testohen. Dhe në përgjithësi do të testohen rreth 1500 nga mbi 20 mijë mësimdhënës në Kosovë, në mënyrë që të gjendet një përqindje se sa mund të jetë numri i mësimdhënësve të infektuarve”, shprehet Ibrahimi.

